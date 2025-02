Vai a Espanha? Pode levar um novo "triângulo" de sinalização (que não é triângulo)

A partir de 1 de janeiro de 2026, os triângulos de sinalização, em caso de imobilização do veículo na estrada, deixarão de ser obrigatórios em Espanha.

No seu lugar, passará a ser exigido o dispositivo luminoso V-16, como o Help Flash, que permite sinalizar avarias ou acidentes de forma segura e eficiente sem precisar de sair do veículo.

Para os automobilistas portugueses, o "velhinho" triângulo vai continuar a ser permitido nas estradas espanholas.

De acordo com a Help Flash, trata-se de “um equipamento inovador que ajuda a salvar vidas”, que “é colocado no tejadilho do carro ou na moto”, e que “emite uma luz intermitente visível a 360º e a grande distância (até 1 km), tornando a sinalização mais rápida, segura e eficaz”.