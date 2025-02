Carro atropela multidão em Munique. Pelo menos 28 feridos

Um carro atropelou uma multidão de pessoas em Munique, na Alemanha.

Há pelo menos 28 feridos a registar, alguns em estado crítico, segundo o jornal alemão "BILD". Uma criança está em perigo de vida. Ainda não há informações sobre eventuais vítimas mortais.

O condutor foi detido pela polícia local e não é visto mais como uma ameaça. Trata-se de um requerente de asilo afegão de 24 anos.

O ministro-presidente da Baviera, Markus Söder, refere que o abalroamento é um possível ataque, mas aconselha "prudência".

"Este não é o primeiro caso e quem sabe o que pode acontecer", disse, ainda, aos jornalistas locais.

As autoridades estabeleceram uma grande operação policial na cidade, devido à realização da Conferência de Segurança de Munique, este sábado, que vai contar com a presença de JD Vance, vice-Presidente norte-americano, e do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Ainda não são conhecidas motivações por trás do incidente.

[Atualizado às 12h45]