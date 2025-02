Carro atropela multidão em Munique. Vários feridos a registar

Um carro atropelou uma multidão de pessoas em Munique, na Alemanha.

Há pelo menos 15 feridos a registar, segundo o jornal alemão "Bild". Ainda não há informações sobre eventuais vítimas mortais.

As autoridades estabeleceram uma grande operação policial na cidade, devido à realização da Conferência de Segurança de Munique, que vai contar com a presença de JD Vance, vice-Presidente norte-americano, e do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Ainda não são conhecidos suspeitos e motivações por trás do incidente.

[Em atualização]