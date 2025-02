Hamas não quer que acordo de cessar-fogo colapse

O Hamas não quer que o acordo de cessar-fogo com Israel colapse.

Segundo a Reuters, mediadores do acordo estão a pressionar ambas as partes para garantir que tudo o que foi acordado seja cumprido e haja garantias por parte de Israel em termos de permitir e apoiar um protocolo de ajuda humanitária.

O Hamas espera que, este sábado, seja possível uma nova troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.

No entanto, Israel prepara o exército para um eventual reacender do conflito na Faixa de Gaza e "combates intensos", se, no sábado, os reféns não forem libertos dentro do prazo acordado.