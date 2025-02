"Qualquer país que cobre os EUA, vai ser cobrado". Trump avança com tarifas recíprocas

Depois de ameaças à União Europeia, México e Canadá e de impor taxas aduaneiras à China e às importações de aço e alumínio, Donald Trump assinou um memorando para avançar com tarifas recíprocas aos países que cobrem taxas aos EUA.

“Qualquer país que cobre os Estados Unidos, vai ser cobrado. Nem a mais, nem a menos”, disse o presidente norte-americano na Sala Oval da Casa Branca, em Washington. “É muito simples. Ninguém sabe quanto, temos de ver país por país, individualmente, e ver quanto nos estão a cobrar, e em quase todos os casos é sempre muito mais do que nós estamos a cobrar”, acrescentou.

A medida, que pode mudar completamente a balança comercial, ordena o Departamento do Comércio a calcular novas taxas aduaneiras, país a país, mas não entra já em vigor. Nos estudos, que deverão ficar concluídos até ao final do mês de março, estão o secretário de estado Marco Rubio, o secretário do tesouro, Scott Bessent e os secretário do comércio, Howard Lutnick e Jamieson Greer.