Scholz diz que condutor afegão que atropelou multidão tem de ser expulso da Alemanha

O chanceller da Alemanha refere que o condutor afegão de 24 anos que atropelou uma multidão em Munique esta quinta-feira deve ser expulso do país.

Citado pela Reuters, Olaf Scholz diz que "não deve haver qualquer piedade" para o suspeito que poderá ter ferido pelo menos 28 pessoas. O líder do Governo alemão pede que o requerente de asilo seja "punido e saia do país".

"Se foi um ataque, temos de atuar de forma consistente através de todos os meios da Justiça", defende Scholz.

Um carro atropelou uma multidão de pessoas em Munique, na Alemanha. Há pelo menos 28 feridos a registar, alguns em estado crítico.

As eleições federais na Alemanha realizam-se este mês, a 23 de fevereiro. A imigração é um dos temas fortes da campanha que, segundo as sondagens, pode terminar com a vitória da CDU, do centro-direita, e um forte reforço do AfD, da extrema-direita.