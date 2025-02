Conferência de Munique. EUA vão reunir-se com Zelensky e comitiva russa em separado

“Amanhã há uma reunião em Munique e depois na próxima semana haverá uma reunião na Arábia Saudita, não comigo ou com o presidente Putin, mas com altos representantes. E a Ucrânia pode fazer parte também”, afirmou Trump.

Na mesma conferência vão estar, segundo Donald Trump, “altos oficiais da Rússia”, que se vão encontrar com os representantes norte-americanos e que a comitiva ucraniana também foi convidada: “A Rússia vai estar lá com as suas pessoas. A Ucrânia também foi convidada, já agora. Não sei bem quem vai”, acrescentou, em declarações aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca esta quinta-feira.

Depois do telefonema com Putin, no qual se iniciaram conversas para o fim da guerra na Ucrânia, Trump ligou a Zelensky para o informar. O presidente ucraniano indicou no X que o país não irá aceitar “quaisquer acordos” feitos sem a sua presença, pedindo “garantias de segurança” ao líder norte-americano.

Zelensky afirmou ter “avisado líderes mundiais sobre confiar nas pretensões de Putin em acabar com a guerra” e defendeu um “investimento sério no setor da defesa ucraniano.