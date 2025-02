Drone russo atinge abrigo da central nuclear de Chernobyl

Um ataque de um drone russo danificou significativamente o abrigo de radiação da central nuclear de Chernobyl durante a noite de quinta-feira, disse o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Ontem à noite, um drone de ataque russo com uma ogiva altamente explosiva atingiu o abrigo que protegia o mundo da radiação na quarta unidade de energia destruída da central nuclear de Chornobyl", escreveu Zelensky na rede social X.

"Este abrigo foi construído pela Ucrânia, juntamente com outros países da Europa e do mundo, juntamente com a América - todos aqueles que estão empenhados numa verdadeira segurança para a humanidade. O único país do mundo que ataca esses locais, ocupa centrais nucleares e faz guerra sem olhar a consequências é a Rússia atual. Trata-se de uma ameaça terrorista para o mundo inteiro", acrescenta o presidente da Ucrânia.