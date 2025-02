Macron alerta contra “uma paz que seja uma capitulação” para Ucrânia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, alerta para o que diz ser o perigo de uma paz que seja uma capitulação para Kiev.

Em declarações ao Financial Times, Macron reivindica, por isso, para os europeus um papel a desempenhar nas discussões sobre segurança regional.

“Uma paz que seja uma capitulação é uma má notícia para todo o mundo”, disse Macron, depois da conversa entre os presidentes de Estados Unidos e Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, para pôr fim ao conflito.

Para Macron “apenas” a Ucrânia pode “negociar com a Rússia” questões referentes à sua soberania e integridade territorial.

O Presidente francês Macron defende também a necessidade de os países europeus se sentarem à mesa das negociações de uma eventual paz entre a Ucrânia e a Rússia.

“Cabe à comunidade internacional, com um papel específico para os europeus, discutir as garantias de segurança e, a um nível mais amplo, as regras de segurança de toda a região. É aí que dizemos que temos um papel a desempenhar", afirmou o chefe de Estado francês na entrevista.