Comissário do Comércio da UE reúne-se na próxima semana com administração Trump sobre tarifas

O comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, viaja na segunda-feira para Washington D.C., onde se vai reunir com a administração de Donald Trump sobre as recentes tarifas impostas à União Europeia (UE).

"Podemos confirmar, oficialmente, que o comissário Sefcovic viajará para Washington na segunda-feira", avançou este sábado um porta-voz da Comissão Europeia à agência espanhola EFE.

Maros Sefcovic deverá reunir-se com membros da administração Trump, nomeadamente com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, o representante do Comércio dos EUA, Jamieson Greer, e com o principal conselheiro económico do Presidente norte-americano, Kevin Hassett.

O comissário europeu do Comércio vai também participar, na quarta-feira, num evento organizado pelo American Enterprise Institute (AEI) para falar sobre a cooperação entre a UE e os EUA em áreas como o comércio e a segurança.