Criança de dois anos e mãe morrem na sequência do ataque com carro em Munique

Uma menina de dois anos e a sua mãe de 37 anos, que estavam entre as cerca de 40 pessoas feridas num ataque com um carro em Munique, na quinta-feira, morreram este sábado, informou a polícia local.

"Infelizmente, temos de confirmar a morte hoje da criança de dois anos e da sua mãe de 37 anos", disse o porta-voz da polícia, Ludwig Waldinger, à agência AFP.

O acidente aconteceu numa praça perto do centro de Munique, quando um homem conduziu um carro contra um grupo de pessoas que estavam numa manifestação sindical, num ato que, segundo o governador da Baviera, Markus Söder, parece ter sido um ataque planeado.

O acidente feriu pelo menos oito pessoas, incluindo crianças, duas das quais estão em estado grave, segundo a polícia.

A criança e a sua mãe, que morreram este sábado, foram as primeiras vítimas mortais que resultaram deste ataque.

Pouco antes da informação sobre estas mortes, o chanceler alemão, Olaf Scholz, foi depositar flores no local do ataque, onde pediu união e que o autor do crime fosse punido "com todo o rigor da lei".

O suspeito do ataque, que foi detido de imediato no local, é um cidadão afegão de 24 anos, requerente de asilo, que, de acordo com o ministro do Interior do estado da Baviera, Joachim Herrmann, era conhecido das autoridades pelo seu envolvimento em roubos e crimes relacionados com drogas.

O ministro da Justiça do estado, Georg Eisenreich, adiantou que um departamento da procuradoria está a investigar o caso como um ato de extremismo e terrorismo.