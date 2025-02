Europa marca reuniões para agir sobre Ucrânia e defesa comum

O encontro ainda não foi confirmado oficialmente. Segundo o "Financial Times" , o convite chegou apenas a alguns líderes europeus . De acordo com o "Politico" , não é claro se todos os líderes da União Europeia foram convidados, ou apenas um grupo mais restrito - nem se líderes externos à UE, como o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, vão ser incluídos no encontro.

Emmanuel Macron convidou vários líderes de países europeus para uma cimeira em Paris. A informação foi avançada pelo ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Radosław Sikorski, no discurso que fez este sábado na Conferência de Segurança de Munique, durante o qual disse estar "muito satisfeito" com o convite de Macron e esperar uma discussão "muito séria" sobre os desafios colocados pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

Vários líderes europeus vão reunir-se de emergência em Paris esta segunda-feira para discutir o aumento do apoio à Ucrânia , um dia depois de um encontro informal entre ministros dos Negócios Estrangeiros em Munique para debater as conversações com responsáveis ucranianos e dos Estados Unidos da América (EUA) sobre a segurança europeia .

Os encontros surgem depois de uma semana movimentada no processo de paz do conflito na Ucrânia, por iniciativa dos EUA, com um telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin a acelerar o tema. O discurso de JD Vance, em que minimizou o risco de interferência política pela Rússia na UE e acusou o Velho Continente de retroceder na liberdade de expressão, também lançou nervosismo entre os países europeus.

Volodymyr Zelensky e JD Vance estiveram ainda reunidos à margem da conferência em Munique, com o chefe de Estado da Ucrânia a defender um plano para travar Putin.

Também este sábado, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, pediu aos países europeus "propostas concretas" para as garantias de segurança à Ucrânia após o fim da guerra com a Rússia.

"Diria aos meus amigos europeus para entrarem no debate sem se queixarem se estão ou não em cima da mesa, mas com propostas e ideias concretas. Aumentar as despesas, garantir que a formação e o fornecimento de armas (para a Ucrânia) continuam, mas também vêm com ideias concretas, por exemplo, como poderão ser as garantias de segurança", disse o líder da Aliança Atlântica, alertando que um acordo fraco como resultado das negociações pode levar a tentações da China no Indo-Pacífico.