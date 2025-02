Guterres pede que seja respeitada a soberania da RDCongo

O secretário geral das Nações Unidas disse este sábado na União Africana que a soberania e integridade territorial da República Democrática do Congo (RD Congo) deve ser respeitada, apelando ao diálogo para evitar uma escalada regional.

António Guterres, que discursava este sábado na abertura da 38.ª cimeira da União Africana alertou para os riscos de uma escalada do conflito a nível regional, numa altura em que o movimento rebelde M23, apoiado pelo Ruanda, continua a avançar no leste da RD Congo, onde ocupou no final de janeiro a cidade de Goma, capital do Kivu Norte

O secretário geral das Nações Unidas sublinhou que não há uma solução militar, apelando ao início do diálogo para acabar com a "violência brutal" sobre o povo do Congo e um novo impulso para os esforços diplomáticos já iniciados com os processos de Luanda e de Nairobi.

"Uma escalada regional deve ser evitada, a todo o custo", salientou, acrescentando que as Nações Unidas, incluindo a MONUSCO estão disponíveis para apoiar este processo.

O Presidente democrático-congolês, Félix Tshisekedi, que era esperado hoje em Adis Abeva cancelou a sua participação na Cimeira na sequência da tomada de Bukavu, capital da província do Kivu do Sul, pelos rebeldes.