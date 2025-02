"Pensava que me tinha comido". Jovem foi engolido e cuspido por baleia no Chile

O momento foi captado em vídeo pelo pai e mostra Adrián Simancas com uma baleia-de-bossa a aproximar-se do seu caiaque amarelo, o jovem a desaparecer durante alguns segundos e a voltar, já fora do caiaque.

Um jovem em passeio de caiaque com o pai no Estreito de Magalhães, no Chile, acabou dentro da boca de uma baleia durante breves segundos, até ser cuspido e libertado sem um arranhão.

“Tem calma, tem calma. Agarra o barco”, diz Dell Simancas, o pai, no vídeo, antes de Adrián ser libertado. À Associated Press, citado pelo The Guardian, conta que “pensava que estava morto”: “Pensava que me tinha comido, que me tinha engolido.”

“Quando voltei à tona e comecei a flutuar, percebi que talvez tenha sido por curiosidade que a baleia se aproximou. Fiquei assustado que algo tivesse acontecido com o meu pai, que não conseguiríamos chegar à costa a tempo ou que ficaria com hipotermia”, conta Adrián.

Apesar da experiência para esquecer, o pai permaneceu calmo e ajudou o filho a chegar ao seu caiaque. Apesar do susto, ambos saíram do incidente sem ferimentos.

As baleias-de-bossas, que podem ser encontradas também nos Açores, são famosas pelas suas acrobacias, como o salto e a batida das barbatanas, e possuem as barbatanas mais compridas de todas as baleias. Os machos podem ter até 15 metros de comprimento e as fêmeas 16 metros, com os adultos a pesarem 35 toneladas e viverem em média 50 a 75 anos.