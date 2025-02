Vice-presidente dos EUA critica "liberdade de expressão em retrocesso" na União Europeia

Vance pediu ainda aos europeus que "mudassem de rumo" em relação à imigração, um dia depois de um ataque com um carro em Munique, em que o suspeito é um requerente de asilo afegão.

"Quantas vezes temos de sofrer estes terríveis reveses antes de mudarmos de rumo?, questionou, citando o exemplo do atropelamento que provocou mais de 30 feridos.

"Nenhum eleitor deste continente foi às urnas para abrir as comportas a milhões de imigrantes descontrolados", sublinhou, acrescentando que "a migração em massa" é o problema "mais urgente" enfrentado por todos os países.

O futuro da Ucrânia é o principal ponto da agenda em Munique, após um telefonema, esta semana, entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, em que ambos prometeram trabalhar em conjunto para pôr fim ao conflito de três anos entre a Rússia e a Ucrânia.

Vance sublinhou a exigência dos EUA de que os membros da NATO aumentem as despesas com a defesa, falando num momento de intensa preocupação e incerteza sobre a política externa da administração Trump.

O vice-presidente teve depois uma “boa reunião” com Volodymyr Zelensky, segundo o presidente da Ucrânia, que falou ainda do acordo sobre terras raras com os EUA: “As nossas equipas vão continuar a trabalhar no documento.”