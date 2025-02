Central nuclear de Chernobyl sofre "danos importantes"

A Agência Internacional de Energia Atómica (OIEA, na sigla em inglês) confirmou "danos importantes" na proteção da central nuclear de Antíqua, Chernobyl, devido ao impacto de um drone com explosivos.

Contudo, não foram detetadas alterações nos níveis de radioatividade.

Em comunicado, esta agência da Organização das Nações Unidas (ONU) referiu ainda que as vigas que sustentam a estrutura não apresentam danos consideráveis.

Citado na mesma nota, o diretor da OIEA, Rafael Grossi, defendeu que o ataque a uma instalação nuclear é inaceitável e que este constitui um incidente muito grave.

"No fim das contas, a segurança nuclear, por si só, já é muito perigosa", lembrou.

Na sexta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que um drone russo carregado de explosivos atingiu uma estrutura que evita fugas de radiação na central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia.

De acordo com a Presidência da Ucrânia, os danos são significativos, mas os níveis de radiação não se agravaram até ao momento.

Zelensky acusou a Rússia de ser o único país do mundo que ocupa centrais nucleares e faz a guerra sem se preocupar com as consequências.

Em 1986, um acidente nuclear no reator quatro da central de Chernobyl provocou uma explosão e um incêndio, que libertou grandes quantidades de radiação para a atmosfera.