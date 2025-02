EUA perguntam à Europa se está disposta a pôr tropas na Ucrânia para manter paz

Os Estados Unidos da América (EUA) questionaram os governos europeus sobre a disponibilidade para colocar forças militares na Ucrânia como parte de um acordo de paz com a Rússia. A administração de Donald Trump enviou um conjunto de perguntas, reveladas pela agência Reuters, aos países da Europa para perceber que garantias de segurança podem ser dadas ao país do Leste europeu.

O envio do questionário foi inicialmente noticiado pelo "Financial Times" este sábado, e confirmado no mesmo dia pelo Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, numa conferência de imprensa durante a Conferência de Segurança de Munique, onde afirmou que "isto vai forçar os europeus a pensar, depois cabe aos europeus decidir se respondem mesmo ao questionário, ou se respondem em conjunto".

Emmanuel Macron convidou os líderes da Alemanha, Reino Unido, Itália, Polónia, Espanha, Países Baixos e Dinamarca, assim como os Presidentes do Conselho Europeu e Comissão Europeia, e o secretário-geral da NATO, para uma reunião em Paris esta segunda-feira. Em discussão vai estar o apoio à Ucrânia — agora com 11 perguntas concretas para responder — e a segurança europeia de forma mais lata.

De acordo com a Reuters, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que Washington D.C. tem "sido claro que espera que os parceiros europeus assumam a liderança em estabelecer um quadro de segurança durável e aguardam as propostas".



As questões, de acordo com um documento revelado pela Reuters, focam-se em detalhes necessários para o planeamento de uma estratégia europeia:

O que vê como uma garantia de segurança apoiada pela Europa que serviria como dissuasor suficiente à Rússia enquanto também se assegura que este conflito termina com um acordo de paz duradouro?

enquanto também se assegura que este conflito termina com um acordo de paz duradouro? Que países europeus ou terceiros acredita que poderiam ou iriam participar em tal acordo?

em tal acordo? Há países que considera indispensáveis ?

? Estaria o seu país disponível para destacar as suas tropas para a Ucrânia como parte de um acordo de paz?

como parte de um acordo de paz? Se as forças militares de um terceiro país foram destacadas para a Ucrânia como parte de um acordo de paz, qual considera ser o tamanho necessário de tal força liderada pela Europa?

Como e onde estariam estas forças destacadas, e por quanto tempo?

Que ações precisam os EUA, aliados e parceiros de estar preparados para tomar se a Rússia atacar estas forças?

Que requisitos de apoio dos EUA o seu governo considera necessário para a participação nestes acordos de segurança?

para a participação nestes acordos de segurança? Especificamente, que recursos de curto e longo prazo pensa serem necessários dos EUA?

Que capacidades adicionais, equipamento e opções de sustentação e manutenção está o seu governo preparado para dar à Ucrânia para melhorar a sua capacidade de negociação e aumentar a pressão sobre a Rússia?

está o seu governo preparado para e aumentar a pressão sobre a Rússia? Que mais está o seu governo preparado para fazer para aumentar as sanções sobre a Rússia, incluindo aplicar mais estritamente as sanções e apontar melhor a países terceiros que estão a facilitar a Rússia globalmente?