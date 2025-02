União Europeia planeia bloqueios à importação de alguns alimentos

A União Europeia (UE) está a planear bloquear as importações de alguns produtos alimentares, produzidos com métodos diferentes dos permitidos na Europa, para proteger os agricultores. A notícia é avançada pelo "Financial Times" este domingo, com o jornal a equipar o esforço à política comercial "recíproca" de Donald Trump.

Segundo o jornal, citando três responsáveis, a Comissão Europeia vai explorar, na próxima semana, limites mais duros às importações. A soja pode estar entre os produtos dos Estados Unidos da América que são alvo deste bloqueio, devido a ser cultivados com pesticidas proibidos aos agricultores da UE.

A União Europeia proíbe muitos pesticidas que danificam plantas e animais. O plano estará incluído num documento sobre o futuro da agricultura, elaborado pelo comissário europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, Christophe Hansen.