Estafeta sírio aclamado como herói após abalroar agressor na Áustria

Um imigrante sírio residente na Áustria foi louvado como um herói após atirar o seu carro contra um agressor radicalizado que matou um adolescente e provocou ferimentos noutras cinco pessoas.

De acordo com o ministro austríaco do Interior, o esfaqueamento foi levado acabo por um sírio, a viver legalmente no país, que foi radicalizado pela propaganda do Estado Islâmico. O ataque aconteceu no sábado, na cidade de Villach.

Muitos foram os que saudaram o comportamento de Alaaeddin al-Halabi, um entregador de comida ao domicílio que deixou o seu país de origem em 2015.

No momento do esfaqueamento, o cidadão sírio estava naquela zona da cidade e apercebeu-se da confusão. Em entrevista à agência Reuters, Alaaeddin diz que “estavam muitas pessoas, algumas a fugir, outras assustadas e outras a gritar por ajuda”.

Ao ver melhor o que se passava, o estafeta percebeu que um jovem armado tinha feito várias vítimas. “Havia pessoas no chão a sangrar e havia aquela pessoa a manejar a faca de modo ameaçador”, relata.

Foi nesse momento que Alaaeddin decidiu agir, conduzindo em direção ao agressor para o atingir com o carro, numa colisão que não foi muito forte. “O objetivo de lhe acertar com o carro era apenas neutralizá-lo ou parar o que ele estava a fazer. O objetivo nunca foi magoar ninguém”, refere.

O homem que evitou um ataque de dimensão maior conta ter ficado chocado com algumas pessoas, que se viraram contra ele e lhe bateram no carro, obrigando-o a permanecer dentro da viatura. Em declarações à Reuters, refere que “as pessoas achavam que ele era o autor do ataque, tal como que sucedeu recentemente na Alemanha”.

O esfaqueamento ocorrido no sábado provocou a morte a um jovem de 14 anos e feriu cinco outros, que terão sido atacados aleatoriamente.