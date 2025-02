Aumenta para 2.6% a probabilidade do asteroide 2024 YR4 colidir com a Terra

A probabilidade do asteroide 2024 YR4 colidir com o planeta Terra aumentou para 2.6%, de acordo com a última atualização da lista de risco da NASA.

A comunicação oficial da agência espacial estadunidense é de 7 de fevereiro e informa que a probabilidade de impacto tinha subido para 2.3%. Porém, a lista de risco, atualizada esta terça-feira, já apresenta o valor 2.6% de probabilidade de embate.

Segundo a informação partilhada pela ESA (European Space Agency), o asteroide 2024 YR4 segue com uma órbita à velocidade de 17.34 km/s. Com o diâmetro entre 40 e 90 metros, é estimado que o embate com a terra possa causar a destruição total de um raio equivalente a uma cidade.

Apesar da probabilidade de impacto estar a aumentar, a ESA explica que não há razões para alarme.