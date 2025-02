Avião de passageiros "capotou" após aterragem no aeroporto de Toronto

Um avião da companhia Delta Airlines, com 80 pessoas a bordo, sofreu esta segunda-feira um acidente durante a aterragem no Aeroporto de Pearson, em Toronto, no Canadá.

Quinze pessoas ficaram feridas, entre as quais uma criança. Duas vítimas estão em estado grave, atualizaram as equipas de emergência médica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o avião virado ao contrário, com as rodas para o ar, e algum fumo a sair da fuselagem.

Uma equipa de bombeiros conseguiu evitar que deflagrasse um incêndio no aparelho.