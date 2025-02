Funcionário da Casa Branca diz que Musk é apenas conselheiro de Trump

O DOGE "está separado do Gabinete da Casa Branca", afirmou o diretor do gabinete de administração na sede da presidência norte-americana, Joshua Fisher, perante um tribunal, clarificando que "o senhor Musk é funcionário do Gabinete da Casa Branca, não é funcionário do DOGE".

Criado por um decreto presidencial do Presidente norte-americano, em 20 de janeiro, dia da sua tomada de posse, a missão do DOGE é "modernizar a tecnologia e o 'software' federais para maximizar a eficiência e a produtividade do Governo", segundo o texto.

Desde o início, o empresário parece estar por detrás de todas as ações do DOGE, cujo nome ressoa como uma referência à Dogecoin, uma criptomoeda promovida por Elon Musk.

Em novembro, antes da sua tomada de posse como Presidente, Trump anunciou que "o grande Elon Musk, em conjunto com o patriota norte-americano Vivek Ramaswamy, vai liderar o Departamento de Eficiência Governamental".

No decreto de 20 de janeiro, o departamento aparece oficialmente ligado à divisão denominada Gabinete Executivo da Casa Branca, diferente, portanto, do Gabinete da Casa Branca a que Elon Musk está ligado, no qual exerce, segundo Fisher, uma função de "conselheiro especial" do Presidente.

"No seu papel de conselheiro especial do Presidente, o Sr. Musk não tem mais autoridade do que qualquer outro conselheiro especial da Casa Branca. Tal como outros conselheiros especiais, o Sr. Musk não tem autoridade real ou formal para tomar decisões por conta própria. O Sr. Musk pode apenas aconselhar o Presidente e transmitir as suas diretivas", esclareceu o funcionário federal.

Joshua Fisher fez esta declaração no âmbito de uma ação judicial interposta a 13 de fevereiro contra Elon Musk, Donald Trump e o DOGE por autoridades de 14 estados norte-americanos, incluindo o Novo México, que acreditam que Elon Musk está a agir num papel que excede as suas funções oficiais.

Como "a sua nomeação não foi confirmada pelo Senado", as suas ações "são inconstitucionais", argumentam os signatários do documento.

Numa entrevista televisiva que será transmitida ainda esta terça-feira, e da qual se conhecem excertos, Donald Trump defende a sua relação com Elon Musk e ironiza os comentários de que o empresário controla o poder executivo norte-americano.

Num outro excerto desta entrevista, o Presidente denuncia os seus adversários que querem semear a discórdia entre si e Musk.

"'Donald Trump cedeu o controlo da presidência a Elon Musk. O Presidente Musk vai participar numa reunião de gabinete esta noite às 20h00', dizem. Eu digo-vos que isto é um grande truque, eles são muito fracos", ironizou o inquilino da Casa Branca.