O que se espera da reunião entre EUA e Rússia na Arábia Saudita?

Estados Unidos da América (EUA) e Rússia estão reunidos esta terça-feira em Riyadh, na Arábia Saudita, em conversas com intenção de visar um potencial fim para o conflito na Ucrânia.

As conversas jão estão a decorrer entre altos representantes dos dois países, mas a expectativa, neste momento, ainda está longe de uma negociação concreta para o fim da guerra.

A Renascença explica o essencial deste diálogo entre EUA e Rússia.

Qual é o objetivo?

De acordo com os EUA, o diálogo com a Rússia desta terça-feira tem como mero objetivo avaliar a "seriedade" do compromisso do Kremlin em acabar com a invasão à Ucrânia.

A Casa Branca admite, também, que quer normalizar as relações entre os dois países, depois de uma maior crispação entre a administração de Joe Biden e Vladimir Putin.

Por fim, estará ainda em vista dar mais um passo para agendar um encontro oficial entre Donald Trump e o Presidente da Rússia que também deverá acontecer em Riyadh.

Quem participa no encontro?

Do lado dos EUA, a reunião é encabeçada pelo Secretário de Estado Marco Rubio, o conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz e o multimilionário Steve Witkoff.

Witkoff é um amigo pessoal do Presidente dos EUA que tem assumido um papel importante na comunicação com o Kremlin. No início de fevereiro, teve um encontro com Vladimir Putin por causa de outro tema, segundo a BBC.

Do lado russo, Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros, lidera a comitiva. Yuri Ushakov, conselheiro do Kremlin, é outra figura importante presente na conversa.

Kirill Dmitriev, o chefe do fundo soberano russo, também se poderá juntar à comitiva russa para discutir questões económicas que possam surgir.