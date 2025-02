Pode ser eleito como chanceler da Alemanha. Quem é Friedrich Merz?

Estes podem ser os últimos dias de Olaf Scholz como chanceler federal. O social-democrata, de 66 anos, ocupa o cargo desde dezembro de 2021. Antes, foi vice-chanceler e ministro das Finanças, durante a administração de Angela Merkel.

A confiança dos eleitores em Scholz caiu no último ano e meio. 57% dos alemães dão nota negativa ao trabalho do chanceler, de acordo com uma sondagem recente.

Uma das razões para isso é o facto de "o governo cessante não ter conseguido resolver os problemas económicos da Alemanha", afirma Matthew Karnitschnig, um jornalista norte-americano, editor-chefe da Euractiv, que acompanha a política alemã há décadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Este grau de perceção da fraqueza económica é algo a que os alemães não estavam habituados nos últimos 15 anos ou mais", acrescenta Karnitschnig. Os cidadãos estão a ver "o seu bem mais mais precioso, a indústria automóvel, a mergulhar no que parece ser um declínio profundo, e não há nada com que a possam substituir."

As empresas do setor automóvel têm enfrentado diversas dificuldades na transição energética e ameaçaram cortar milhares de postos de trabalho.

Há uma palavra em alemão que, segundo Karnitschnig, descreve o clima de inquietação que se vive atualmente no país: "Zukunftsangst", medo do futuro.

Simplificar a vida às empresas

Friedrich Merz diz que quer mudar isso. O cabeça de lista da CDU/CSU lidera as sondagens para as eleições antecipadas de domingo com mais de 30% das intenções de voto. É, por isso, o melhor posicionado na corrida à sucessão de Olaf Scholz na chancelaria federal (se conseguir arranjar parceiros de coligação).

Merz, de 69 anos, é conservador, católico e jurista de formação - cresceu numa família de juristas. Lidera a oposição desde 2022, após a derrota histórica da CDU/CSU com a saída de Angela Merkel, mas não tem experiência em cargos públicos executivos.

Promete uma coisa: prosperidade. "Após dois anos consecutivos, surge novamente a ameaça de uma recessão em 2025", escreveu Merz, há pouco mais de uma semana, num artigo de opinião publicado no jornal Welt am Sonntag.