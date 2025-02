Portugal foi convidado para segunda reunião com líderes europeus e Canadá

Portugal foi convidado a participar na cimeira de líderes organizada pela França para discutir a guerra na Ucrânia e a segurança na Europa.

Depois de ser avançado que Portugal ficaria de fora, fonte do gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros esclarece à Renascença que “Portugal foi convidado” e que há possibilidade de acontecer por videochamada, em função da agenda do primeiro-ministro ou do Presidente da República no Brasil, onde se encontram em visita oficial.

A mesma fonte refere que Portugal se deverá fazer representar pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Para esta reunião, indicaram fontes diplomáticas à Reuters, estarão países que não estiveram na reunião desta segunda-feira e o Canadá, aliado da NATO. Entre os países estão Noruega, Lituânia, Estónia, Letónia, República Checa, Grécia, Finlândia, Roménia, Suécia e Bélgica.

A reunião acontece depois de uma outra também organizada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, na qual estiveram Reino Unido, Alemanha, Itália, Dinamarca, Países Baixos, Espanha, além de representantes da NATO e os líderes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e António Costa.

Outros Estados-membros da UE, como Bulgária, Irlanda ou Croácia, vão continuar de fora.