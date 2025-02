Rússia liberta prisioneiro norte-americano antes das negociações com os EUA

A Rússia libertou um prisioneiro norte-americano na véspera do encontro entre altos representantes dos Estados Unidos e da Rússia, segundo avança o The New York Times.

O Kremlin reconheceu ser um gesto de boa vontade antes do início das negociações sobre a situação na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitri S. Peskov, disse que as negociações na Arábia Saudita serão a restauração das relações entre Moscovo e Washington.

O norte-americano Kalob Byers Wayne foi preso a 7 de fevereiro num aeroporto de Moscovo sob a acusação de posse de droga.