"Uma questão de existência". Líderes europeus apelam à união entre Europa e EUA

Entre os presentes estiveram a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

“Temos de reconhecer a nova era em que estamos e não nos agarramos ao conforto do passado. Temos de tomar responsabilidade pela nossa segurança, do nosso continente”, referiu o chefe de governo britânico.

Em declarações aos jornalistas no final, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que está em causa “não só o futuro da Ucrânia” e que esta é uma “questão de existência para a Europa como um todo”, referindo que só a paz na Ucrânia pode salvaguardar a sua soberania e impedir Putin de causar mais violência no futuro.

Uma “questão de existência”, relações transatlânticas numa “nova fase” e “maior prontidão militar". A cimeira de líderes europeus que aconteceu em Paris esta segunda-feira foi informal na forma, mas bastante alarmante no seu conteúdo.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, referiu no final da reunião que todos os participantes da reunião concordam que “a cooperação com a NATO é necessária” e que as relações transatlânticas estão “numa nova fase”.

“Os nossos parceiros europeus perceberam que chegou a altura de mais recursos e maiores gastos em defesa”, apontou.

O governante polaco confirmou também que os gastos em defesa vão ser ficar dos limites da União Europeia aos gastos governamentais, como já tinha anunciado a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na sexta-feira, em discurso na Conferência de Segurança de Munique.

Também a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, indicou que é necessário aumentar a “prontidão militar” e que não vê sinais de que “russos querem paz”, referindo que a reunião foi informal e não serviu para tomar decisões.

“Um rápido cessar-fogo pode dar à Rússia a oportunidade para se mobilizar e atacar a Ucrânia ou outro país na Europa”, alertou a chefe de governo dinamarquesa.