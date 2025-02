Donald Trump chama ditador a Zelensky

A Europa também não escapou às "farpas" enviadas de além-mar. "Os EUA gastaram mais centenas de milhões que a Europa e o dinheiro da Europa está garantido, enquanto que os EUA não vão receber nada de volta", assegura, criticando, igualmente, o anterior Presidente norte-americano, Joe Biden. "Por que é que ele não exigiu equidade, numa guerra que é bem mais importante para a Europa do que para nós? Nós temos um grande e bonito oceano a separar-nos", reitera.

Voltando a Zelensky, Trump diz que este "se recusa a ter eleições" e está "muito em baixo nas sondagens". "A única coisa em que ele era bom era a tocar o Biden como um violino", satiriza.

Mas nem tudo foram críticas. Houve, ainda, espaço para elogios na publicação, dirigidos à sua própria administração. "Estamos a negociar com sucesso um fim da guerra com a Ucrânia, algo que toda a gente admite que só Trump e a administração Trump pode fazer", assegura. "O Biden nunca tentou, a Europa falhou a conseguir a paz e o Zelensky provavelmente quer que tudo continue. Adoro a Ucrânia, mas o Zelensky tem feito um trabalho terrível. O seu país está destruído, milhões morreram de forma desnecessária e assim continua", termina.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que Donald Trump atribui culpas à Ucrânia pela guerra nas últimas 24 horas. Anteriormente, o Presidente dos EUA disse estar "dececionado" com a reação de Kiev às negociações dos EUA com a Rússia, que decorreram em Riade.

"Eu acho que tenho o poder para acabar com a guerra. Acho que estamos no bom caminho, mas ouvi dizer que a Ucrânia não foi convidada", começou por dizer Donald Trump, garantindo que o país teve um lugar na mesa de negociações "durante três anos".

"Isto podia ter sido resolvido muito facilmente. Podiam ter feito um acordo", defende.

Donald Trump também acenou com um alegado baixo índice de aprovação, de 4%, de Volodymyr Zelensky para justificar a exigência de eleições. Contudo, segundo o jornal ucraniano "Kyiv Independent", 57% dos ucranianos têm confiança no Presidente ucraniano.