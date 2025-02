Evitado ataque terrorista em estação de Viena. Adolescente detido

Um jovem de 14 anos foi detido na Áustria por suspeita de preparar um ataque jihadista contra uma estação de comboios em Viena.



O adolescente, detido no dia 10 de fevereiro, é apoiante do grupo terrorista Estado Islâmico e foi radicalizado através da internet, revelou esta quarta-feira o Ministério do Interior.

“Os serviços secretos e a polícia impediram um ataque terrorista em Viena. O suspeito tem 14 anos, é um cidadão austríaco com raízes turcas e radicalizou-se online”, adianta o comunicado do Governo austríaco.