Iniciativa de Macron é “bem-vinda”, diz Santos Silva

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva, afirma que a iniciativa do Presidente francês, Emmanuel Macron, de organizar uma cimeira de emergência sobre a guerra na Ucrânia é “bem-vinda”, salientando que ajuda a colocar a Europa no âmbito de um processo negocial, com uma posição firme.

“Evidentemente que esta iniciativa vem muito naquele estilo voluntarista, às vezes precipitado, do Presidente Emmanuel Macron, no entanto, é bem-vinda visto que a União Europeia não pode ficar alheada deste movimento que se assemelha demasiado a uma partição do mundo entre superpotências. Ora, essa essa fase já passou. A União Europeia é um dos principais atores globais que se vincula não a uma lógica passada de esferas de influência, mas sim a uma lógica presente e futura do primado das regras e do direito internacional”, sustenta à Renascença.

Quanto às questões relacionadas com a defesa, o ex-líder da diplomacia portuguesa defende que a Europa tem de pensar na possibilidade de agir por si mesma.

“Acho que os europeus têm de começar a pensar na hipótese de esta Aliança do Norte Atlântico que foi tão forte entre Estados Unidos e Canadá de um lado, e Europa do outro, poder ser posta em suspenso por iniciativa de Washington. E nós não podemos apenas chorar por causa disso. Temos também de agir nós próprios como europeus, em ligação com os nossos aliados canadianos, usando os nossos recursos, que, repito, são muitos, mas mesmo muitos”, defende.