Lula da Silva fala sobre respeito aos migrantes em cerimónia com Marcelo e Montenegro

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, frisou esta terça-feira que "respeitar a dignidade" das pessoas que emigram é um reconhecimento de "que há mais semelhanças do que diferenças" entre as pessoas.

"Respeitar a dignidade daqueles que emigram em busca de uma vida melhor é reconhecer que há mais semelhanças do que diferenças entre nós", frisou o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a cerimónia de entrega do Prémio Camões de Literatura à escritora brasileira Adélia Prado

"A humanidade comum que nos une é a principal arma contra a xenofobia e descriminação racial", acrescentou Lula da Silva, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, na presença também do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e de vários ministros portugueses que se encontram na capital brasileira para participar, na quarta-feira, na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira.

Marcelo elogia "poética de interrogação" de Adélia Prado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta terça-feira a "poética de interrogação, mas de esperança" de Adélia Prado, que qualificou como "uma figura excecional da língua portuguesa".

Marcelo Rebelo de Sousa discursava na cerimónia de entrega do Prémio Camões de 2024 a Adélia Prado, que se fez representar pelo seu filho Eugênio, no Palácio Itamaraty, em Brasília, na presença do Presidente do Brasil, Lula da Silva, e do primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

O Presidente português referiu que Adélia Prado "tem uma formação cristã, mais concretamente católica" e considerou que "retrata aquilo que é um humanismo cristão, com uma poética de interrogação, mas de esperança".

Adélia "é o Brasil sacroprofano, é o Brasil de fundo cristão", não "na base da exclusão, da intolerância", mas "na base da inclusão".

"Olha para o quotidiano, para a vida social, para a vida política, misturando o bucólico com o erótico, às vezes provocatória, com uma poesia de expansão temática aberta, não fechada. Foi sempre assim, Adélia", acrescentou.

Para o Presidente da República, "o que há de extraordinário em Adélia é o facto de o Brasil ter mudado muito, em termos sociais e em termos religiosos, e a poesia de Adélia ter continuado a ser sempre atual -- mais do que atual, pioneira".