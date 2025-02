"Podiam ter feito um acordo". Trump critica Ucrânia depois de negociações com a Rússia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu culpas à Ucrânia depois de o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter criticado a ausência do país na mesa de negociações entre Estados Unidos e Rússia.

Trump disse estar "dececionado" com a reação de Kiev. "Eu acho que tenho o poder para acabar com a guerra. Acho que estamos no bom caminho, mas ouvi dizer que a Ucrânia não foi convidada", começou Donald Trump.

O Presidente norte-americano referiu que os ucranianos tiveram um lugar na mesa de negociações "durante três anos".

"Isto podia ter sido resolvido muito facilmente", acrescentou o líder republicano.

"Estão em guerra há três anos e nunca a deveriam ter começado. Podiam ter feito um acordo", insinuou ainda o presidente dos Estados Unidos.

Depois da reunião, na Arábia Saudita, entre Washington e Moscovo, Donald Trump disse também que se sente "muito mas confiante". No entanto, acrescentou que a guerra nunca teria começado se fosse presidente na altura em que o conflito começou.

Num tom positivo, o presidente norte-americano referiu ainda que a Rússia "quer acabar com a barbárie selvagem" da guerra.

Sobre o envio de tropas para a Ucrânia por parte de países europeus, Donald Trump disse que é "totalmente a favor".