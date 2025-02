Trump ameaça com tarifas de 25% para a indústria automóvel e farmacêutica

O presidente norte-americano voltou esta terça-feira a anunciar mais tarifas, desta vez no setor automóvel “a rondar os 25%” e taxas aduaneiros semelhantes ou ainda maiores para a indústria dos semicondutores e a farmacêutica - que pode significar más notícias para Portugal.

Surgindo não na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, mas na sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, Donald Trump declarou, citado pela Reuters, que as novas tarifas à indústria automóvel entram em vigor a 2 de abril, o dia seguinte ao prazo dado para a apresentação dos cálculos de novas taxas aduaneiras, anunciado na altura em que Trump assinou um memorando para cobrar taxas aos países que também cobram aos EUA.

Esta é uma ameaça antiga do chefe de Estado norte-americano, que já tinha criticado o tratamento do setor para com os EUA. Para comparação, a União Europeia cobra 10% na importação de veículos, enquanto a tarifa base de carros de passageiros dos EUA é de 2,5% - quatro vezes mais baixa.

Guerra aos farmacêuticos e semicondutores

Donald Trump disse ainda aos jornalistas que novas tarifas contra a importação dos “chips” e de fármacos e medicamentos começará nos “25% ou acima” e que “aumentará substancialmente ao longo do ano”.

No entanto, o presidente norte-americano não avançou uma data para estas novas tarifas. “Se vierem para os Estados Unidos e instalarem uma fábrica aqui, não pagarão tarifas. Por isso, queremos dar alguma margem de manobra”, afirmou.

Segundo números do INE consultados pela Renascença, a indústria farmacêutica foi, no ano passado, responsável por quase 1,2 mil milhões de euros de exportações para os Estados Unidos - cerca de 22% das exportações em 2024.