Macron vai a Washington dizer a Trump: "Não podes ser fraco à frente de Putin"

Emmanuel Macron anunciou que irá viajar para Washington na próxima segunda-feira para convencer Donald Trump de que os interesses dos Estados Unidos estão alinhados com os do bloco de Bruxelas. Antes de se encontrar com o presidente norte-americano, o chefe de Estado francês telefonou ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para o colocar a par de que os “aliados europeus” querem uma “paz duradoura” na Ucrânia.

Durante uma sessão de perguntas e respostas na rede social X, que durou pouco mais de uma hora, o presidente francês disse “conhece Trump” e que o líder norte-americano o respeita.

“Vou dizer-lhe: não podes ser fraco à frente do presidente [Vladimir Putin]. Esse não és tu, não é o de que és feito e não é do teu interesse”, afirmou Macron, que refere que esta “fraqueza” tornaria mais difíceis as negociações com China e Irão.