China vai reunir-se com secretário do Tesouro dos EUA

A China confirmou esta sexta-feira que o seu representante máximo para os assuntos económicos com os Estados Unidos, o vice-primeiro-ministro He Lifeng, vai pela primeira vez realizar uma videochamada com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.

“O responsável chinês pelos assuntos económicos e comerciais entre a China e os Estados Unidos, o vice-primeiro-ministro He Lifeng, tenciona realizar uma videochamada com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir questões relevantes no domínio económico”, disse hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun, em conferência de imprensa.

A reunião faz parte dos esforços bilaterais para gerir as tensões comerciais e reforçar a comunicação económica entre as duas potências.

Pequim e Washington têm tido divergências em questões como as taxas alfandegárias, o investimento estrangeiro e a política industrial, que têm afetado as relações entre as duas maiores economias do mundo.

Espera-se que a conversa aborde questões fundamentais da agenda bilateral, embora Pequim não tenha confirmado a data exata da videochamada nem os temas específicos a discutir.

Na quinta-feira, Bessent disse à agência Bloomberg que vai ter esta sexta-feira uma “primeira chamada introdutória” com o seu homólogo chinês.

“Amanhã de manhã terei a minha primeira chamada com o meu homólogo chinês, por isso espero que seja uma conversa muito produtiva”, disse Bessent, que insistiu na necessidade de Pequim “reequilibrar a sua economia a favor do consumo”.