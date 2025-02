Descoberto novo túmulo de faraó ao fim de um século. Quem foi Tutmés II?

Estávamos a 4 de novembro de 1922 quando Howard Carter descobriu o túmulo do faraó Tutancamon. Durante mais de 100 anos, não houve mais nenhuma descoberta de um túmulo real no Egito. Até esta semana.

O egiptólogo Piers Litherland e a sua equipa fizeram uma descoberta histórica ao encontrarem o túmulo do faraó Tutmés II, perto do Vale dos Reis, em Luxor. De acordo com a equipa, "a grandiosidade do local era evidente, com uma grande escadaria e um imponente corredor que indicava a entrada do túmulo real".

Esta descoberta foi também considerada "especial", porque se tratava do último túmulo por descobrir da XVIII dinastia egípcia.

O local foi encontrado num “mau estado de preservação”, no entanto, "parte do teto ainda se encontra intacta", revelando um "teto pintado de azul com estrelas amarelas, algo que só se encontra em túmulos de reis".

À Renascença, a investigadora Inês Torres, especialista em Egiptologia, explica que este foi o primeiro túmulo de Tutmés II, que sofreu uma inundação cerca de seis anos após a sua morte. Essa situação pode explicar o seu mau estado de conservação. No entanto, há uma certeza: "após a inundação, há cerca de 3.000 anos, foi construído um segundo túmulo, que se acredita estar num melhor estado de preservação."

Inês Torres acrescenta ainda que o corpo mumificado de Tutmés II foi descoberto em 1881, no esconderijo de Deir el-Bahari, juntamente com várias outras múmias de faraós e membros da família real. Este esconderijo foi construído durante a XXI Dinastia (1070–945 antes de Cristo), um período de instabilidade em que os túmulos reais eram frequentemente saqueados. Para proteger os corpos, os sacerdotes transferiram diversas múmias para este local, incluindo a de Tutmés II.