Hamas admite erro na entrega de refém e exige o corpo de volta

As declarações são de Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas , citado pela Reuters. A explicação dada, em comunicado, é a de que a troca pode ter acontecido porque os bombardeamentos israelitas misturaram os corpos de reféns e de palestinianos, milhares dos quais ainda se encontram debaixo de escombros.

As famílias de reféns israelitas pediram a Netanyahu que não retaliasse, como o primeiro-ministro ameaçou fazer, por considerarem que isso poderia pôr em risco a vida dos reféns que ainda não foram libertados.

Do lado do Hamas, houve a garantia de que irá examinar as alegações de Israel "com toda a seriedade" e exigiu "a devolução do corpo que a ocupação afirma pertencer a uma mulher palestiniana que morreu durante o bombardeamento sionista". No final, promete informar os mediadores "dos resultados do exame e da investigação" que vai levar a cabo.

A próxima troca de reféns, seis no total, está prevista para sábado, e é a última entrega prevista na primeira fase do cessar-fogo.

Durante a segunda fase, prevê-se a libertação de 60 reféns (acredita-se que metade estará viva) e a retirada total das tropas israelitas da Faixa de Gaza.