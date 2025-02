Um homem foi esfaqueado esta sexta-feira no Memorial do Holocausto, em Berlim, capital da Alemanha.

O ferido encontra-se em estado grave, avança o jornal Tagesspiegel.

A polícia cercou a zona do Memorial do Holocausto e está a realizar buscas para tentar encontrar o autor do esfaqueamento.

As causas não são conhecidas.

O incidente acontece na contagem decrescente para as eleições legislativas de domingo, na Alemanha.

[em atualização]