Netanyahu dá ordens para nova operação em Gaza após explosões de autocarros em Telavive

Benjamin Netanyahu deu ordens para uma nova operação na Faixa de Gaza, depois de várias explosões que destruíram três autocarros estacionados num parque ao ar livre na zona de Bat Yam, em Telavive. que o primeiro-ministro israelita descreveu como a tentativa de ataque terrorista.

Não foram registadas vítimas do incidente, já que os autocarros que explodiram estavam vazios na hora da detonação, mas autoridades israelitas encontraram quatro engenhos explosivos.

Em comunicado, o exército israelita avançou que está a participar na investigação, enquanto a polícia refere que se encontra à procura dos suspeitos. Até ao momento, nem o Hamas, nem outro grupo reivindicaram o ataque.

Netanyahu reuniu-se com o ministro da Defesa israelita, o líder do exército e o comissário da polícia após as explosões, indica o seu gabinete à Reuters.

Como resposta, o exército israelita irá intesificar as operações de contraterrorismo na Faixa de Gaza e bloqueará as entradas no país em certas áreas.