Costa e Kallas garantem apoio da UE à paz justa, duradoura e definida pelos ucranianos

O presidente do Conselho Europeu e a chefe da diplomacia da União Europeia (UE) garantem, no terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, "apoio total" comunitário a uma paz abrangente, justa e duradoura, em condições definidas pelos ucranianos.

A poucos dias de se deslocar a Kiev pela segunda vez em dois meses para assinalar o terceiro aniversário da guerra da Ucrânia causada pela invasão russa, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, garante em declarações por escrito à agência Lusa: "Estamos e continuaremos a estar firmes no apoio total à Ucrânia, parte integrante do projeto europeu para a paz".

"Com garantias de segurança, com um caminho de adesão à União Europeia, com a construção da Europa da defesa, à altura das suas responsabilidades", salienta, garantindo unidade no bloco comunitário na defesa de "uma paz abrangente, justa e duradoura, cujas condições para uma verdadeira negociação só poderão ser definidas pela Ucrânia".

De acordo com António Costa, "a história recente da Ucrânia demonstra que uma paz abrangente não pode ser reduzida a um simples cessar-fogo e que quaisquer negociações devem garantir que a Rússia deixará de ser uma ameaça para a Ucrânia, para a Europa e para os seus vizinhos".