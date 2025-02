Encontro entre Trump e Putin é o "normalizar das relações" entre EUA e Rússia

Um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin em Moscovo a 9 de maio, data em que a Rússia celebra o Dia da Vitória da União Soviética na II Guerra Mundial, é um sinal do "normalizar das relações entre os dois países", acredita Lívia Franco, especialista em ciência política e relações internacionais.

Em declarações à Renascença sobre um possível encontro avançado pela revista francesa Le Point, a professora fala do forte caráter simbólico dado que, na mesma ocasião, Trump poderá estar ao lado dos líderes da China e da Coreia do Norte.

“Vai estar junto não só Vadimir Putin como todas de as altas autoridades russas, sobretudo militares, provavelmente também com Xi-Jinpig, o Presidente chinês e, quem sabe, do líder norte-coreano, e do Presidente iraniano. Ou seja, será uma companhia deveras peculiar para o Presidente dos Estados Unidos da América, que, obviamente é o líder do mundo ocidental”, declara.

Lívia Franco antevê também uma “inversão” do posicionamento estratégico norte-americano.

“Temos sinais de que, de facto, há a intenção de acabar com o isolamento da Rússia e normalizar as relações entre os dois países, embora não mais do que isso. Mas, eu diria que a presença do Presidente norte-americano em Moscovo permitirá, de facto, fazer outra leitura que me parece que, para a Europa em particular, é bastante preocupante”, aponta.