França continua a procurar "uma minoria de bloqueio" na UE contra acordo Mercosul

França continua a procurar uma "minoria de bloqueio" na União Europeia relativamente ao acordo de comércio livre com os países sul-americanos do Mercosul, afirmou este sábado o Presidente francês, Emmanuel Macron, antes da abertura do 61º Salão da Agricultura.

"Os nossos agricultores não podem ser a variável de ajustamento do poder de compra", "nem a variável de ajustamento dos acordos agrícolas. E é também por isso que nos opomos ao Mercosul tal como foi assinado", disse o chefe de Estado.

Paris opõe-se ao acordo com o Mercosul, considerando que o bloco sul-americano deve respeitar as normas em vigor na União Europeia para evitar concorrência desleal.

Com o objetivo de liberalizar o comércio entre a UE e cinco países da América Latina, este tratado comercial foi assinado em 06 de dezembro de 2024, mas ainda tem de ser ratificado antes de entrar em vigor.

"É um mau texto na forma em que foi assinado. Por isso, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que não segue o seu caminho, para proteger a soberania alimentar francesa e europeia", disse Macron, citado pela agência France-Presse (AFP), antes da abertura do 61º Salão da Agricultura, em Paris.

"Amanhã, não há garantias de que os alimentos não se tornem uma arma e, por isso, a nossa responsabilidade é produzir no nosso próprio solo o que precisamos para nos alimentarmos a nós e aos nossos filhos", acrescentou.