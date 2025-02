Pedro Sánchez pede paz justa e duradoura não imposta para Ucrânia

O presidente do Governo espanhol e secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, que segunda-feira vai reunir com Volodymyr Zelensky, defendeu hoje a necessidade de alcançar uma "paz justa e duradoura para a Ucrânia".

"Nem a lei do mais forte nem a do Velho Oeste podem prevalecer", disse Pedro Sánchez, durante a abertura do congresso do PSOE que decorre em Palência, na região nordeste de Castela e Leão.