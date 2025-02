Seis reféns libertados pelo Hamas este sábado

O Hamas, como estava programado, libertou este sábado mais seis reféns.

Os primeiros dois reféns - dois jovens, Tal Shoham e Avera Mengistu-, foram entregues ao Comité Internacional da Cruz Vermelha em Rafah e levados nos veículos da organização.

Mais tarde, foram libertados outros três e entre eles está o luso-israelita Omer Shem Tov.

Além do refém com nacionalidade luso-israelita, foram libertados Omer Wenkert e Eliya Cohen.

Os três homens de cerca de 20 anos foram levados por homens armados do Hamas, de cara encoberta, para um estrado, perante centenas de palestinianos, na cidade central de Nuseirat.

Estavam vestidos com uniformes falsos do Exército, apesar de não serem soldados quando foram raptados, descreve a agência de notícias Associated Press (AP).

Shem Tov e Wenkert sorriram e acenaram à multidão.

Ao verem a libertação, a família e amigos de Cohen em Israel, cantaram "Eliya! Eliya! Eliya!" e aplaudiram quando o viram pela primeira vez.

A avó de Shem Tov rejulibou de alegria, gritando: "Omer, minha alegria! Minha Vida", quando o viu.

Os três rapazes foram colocados pela Cruz Vermelha em veículos e seguiram para Israel.

Entretanto, os militares israelitas disseram que o sexto e último refém que estava previsto ser hoje libertado foi entregue à Cruz Vermelha.

Em troca, Israel deverá libertar este sábado cerca de 600 prisioneiros palestinianos.



[notícia atualizada às 14h00 de 22 de fevereiro de 2025 para acrescentar mais detalhes]