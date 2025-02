Trump anuncia substituição de chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA

"Gostaria de agradecer ao general Charles Brown pelos seus mais de 40 anos de serviço", escreveu na sexta-feira Donald Trump na rede social Truth Social, da qual é proprietário.

Um "líder extraordinário", afirmou ainda sobre Brown, nomeado chefe do Estado-Maior do Exército pelo ex-presidente Joe Biden em 2023.

Donald Trump nomeou Charles Brown para chefiar a Força Aérea no final do primeiro mandato como Presidente, tornando-se no primeiro afro-americano a ocupar o cargo.

Mas o republicano prometeu mudanças no regresso à Casa Branca, afastando vários altos funcionários, incluindo alguns em posições tradicionalmente estáveis, mesmo no caso de mudanças políticas.

O secretário da Defesa de Donald Trump, Pete Hegseth, já tinha sugerido num podcast, antes da tomada de posse, que Charles Brown deveria ser despedido, bem como outros oficiais militares "envolvidos em políticas woke [corrente que levanta questões relativas à justiça social e racial]".

O General Brown vai ser substituído por Dan Caine, militar da Força Aérea. É um "piloto experiente, perito em segurança nacional, empresário de sucesso, um 'guerreiro' com vasta experiência em operações especiais", escreveu o Presidente norte-americano.

Juntamente com o secretário Pete Hegseth, Dan Caine vai ser responsável por "restaurar a paz através da força, colocar a América em primeiro lugar e reconstruir" as forças armadas, escreveu Trump na sexta-feira.