Trump quer que Musk seja "mais agressivo" nas reformas

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado desejar que o seu conselheiro Elon Musk seja "mais agressivo" na implementação do programa de reformas destinado a reduzir os gastos públicos do governo federal.

"Elon está a fazer um ótimo trabalho, mas gostaria de vê-lo a tornar-se mais agressivo", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

"Não se esqueçam de que temos um país para salvar", acrescentou Donald Trump, que confiou a Elon Musk as rédeas do Departamento de Eficiência Governamental (DGOE, na sigla em inglês) com vista à redução da despesa pública, um dos grandes objetivos da sua gestão

Contudo, um funcionário da Casa Branca esclareceu recentemente, numa declaração em tribunal, que Musk não chefiava oficialmente o DOGE e que, tal como os outros conselheiros especiais do Presidente, não tinha "qualquer autoridade real ou formal para tomar decisões".