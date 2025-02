Trump "recomenda" mas "não impõe" plano para Faixa de Gaza

Donald Trump falava no momento em que vários países do Golfo, o Egito e a Jordânia realizavam uma cimeira informal em Riade, na sexta-feira, para discutir um plano alternativo, numa altura em que estes países condenaram unanimemente o plano do Presidente norte-americano de transformar a Faixa de Gaza numa "Riviera do Médio Oriente".

O plano, considerado irrealista por muitos observadores, implicaria que os Estados Unidos da América assumissem o controlo do território devastado por mais de 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas e transferissem os seus 2,4 milhões de habitantes para a Jordânia e o Egito.

O projeto provocou um clamor internacional, mas Israel apoiou-o. Donald Trump reiterou várias vezes a sua vontade de o concretizar.

Quinze meses de guerra entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza provocaram mais de 48.000 mortos e um elevado nível de destruição de infraestruturas no território controlado pelo grupo extremista palestiniano desde 2007.

A ofensiva israelita foi desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e o rapto de 250 pessoas que foram levadas como reféns para a Faixa de Gaza.

Os combates cessaram em 19 de janeiro, no âmbito de um acordo de cessar-fogo negociado por vários mediadores internacionais: Estados Unidos, Qatar e Egito.