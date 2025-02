Alemanha. Merz vence e quer formar coligação "rapidamente"

(Em atualização)

"Vencemos esta eleição." Friedrich Merz, o mais que provável futuro chanceler da Alemanha, saudou a vitória dos conservadores nas eleições deste domingo, pouco depois de serem conhecidas as primeiras projeções à boca das urnas -- e que confirmaram um resultado que há muito se adivinhava.

A projeção da ARD, televisão estatal alemão, deu a vitória à União Democrata-Cristã/União Social-Cristã (CDU/CSU), fazendo do advogado milionário o vencedor das eleições deste domingo. Às 22h30 (mais uma hora na Alemanha), os resultados oficiais, quando estavam contados 200 de 299 círculos eleitorais, confirmavam as projeções: a CDU/CSU vencia com 28,5%.

Os resultados das projeções da ARD:

CDU/CSU (centro-direita): 29%

AfD (extrema-direita): 19,5%

SPD (centro-esquerda): 16%

Die Grünen (centro-esquerda): 13,5%

Die Linke (esquerda): 8,5%

FDP (centro-direita): 4,9%

BSW (esquerda nacionalista): 4,7%

Outros: 3,9%.

Se Merz foi rápido a reagir aos resultados, o mesmo aconteceu com Alice Weidel, que conseguiu um resultado histórico para o partido de extrema-direita AfD e ficou com a segunda melhor representação no parlamento alemão (20,7%).

Também Olaf Scholz teve um resultado histórico, só que mau: estas eleições atiraram o partido do atual chanceler para terceiro lugar (16,5%), e para o pior resultado em mais de um século.