Alemanha. Sondagem à boca das urnas dá vitória a Merz

(Em atualização)

AS urnas fecharam na Alemanha e a projeção da ARD, televisão estatal alemão, dá a vitória à União Democrata-Cristã/União Social-Cristã (CDU/CSU), fazendo de Friedrich Merz o vencedor das eleições deste domingo.

Os resultados da sondagem da ARD:

CDU/CSU (centro-direita): 29%

AfD (extrema-direita): 19,5%

SPD (centro-esquerda): 16%

Die Grünen (centro-esquerda): 13,5%

Die Linke (esquerda): 8,5%

FDP (centro-direita): 4,9%

BSW (esquerda nacionalista): 4,7%

Outros: 3,9%.

Se estas sondagens se confirmarem, o partido conservador CDU/CSU terá a maior representação no próximo parlamento alemão e Friedrich Merz será, com grande probabilidade, o próximo chanceler da Alemanha.

Já o partido de extrema-direita Alternative für Deutschland (AfD) quase dobra o seu resultado de 2021, subindo de 10,4% para 20%, ficando como o segundo mais votado, valor nunca antes alcançado.

"Nunca fomos tão fortes a nível nacional", disse Alice Weidel, que falava na sede do partido em Berlim. “Queriam cortar os nossos números para metade e o que aconteceu foi o oposto”, acrescentou, deixando claro o que espera do futuro: terá “sempre uma mão aberta para se envolver numa coligação no governo alemão”.

Abaixo da AfD, fica o SPD de Olaf Scholz, com 16%. “É uma derrota” e tem "sabor amargo", admitiu Olaf Scholz, face àquela que pode ser a pior votação do partido em mais de 130 anos.“O resultado é fraco e sou responsável por este resultado eleitoral. Quero dizê-lo claramente.”

Sem assento parlamentar, segundo esta projeção, ficam os liberais do FDP e a Aliança Sahra Wagenknecht, já que não chegam aos 5%.