CEDEAO chega a Bissau para mediar crise política

Uma delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) chega este domingo a Bissau para mediar a crise política em torno do fim do mandato do Presidente e a marcação de eleições.

A presença da delegação coincide com a data do término do mandato do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, que completa cinco anos a 27 de fevereiro, tornando-se no segundo chefe de Estado guineense a completar o mandato, desde 1999.

O antecessor, José Mário Vaz, foi o primeiro a conseguir terminar o mandato e à semelhança do que aconteceu há cinco anos, também agora ainda não foram convocadas eleições para a eleição de novo Presidente.

A CEDEAO, comunidade que engloba 15 países da África Ocidental, tem mediado ao longo dos últimos anos as diferentes crises políticas e regressa mais uma vez hoje à Guiné-Bissau, com o mesmo propósito.

A delegação fica até sexta-feira e vai reunir-se com forças políticas e outras entidades para discutir a atual situação política e procurar condições para o processo eleitoral.